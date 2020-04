Controllo spostamenti: altre 33 persone sanzionate dai CC

I servizi esterni effettuati ieri (martedì), sul territorio della provincia di Modena, dedicati soprattutto al controllo degli spostamenti e al rispetto delle indicazioni del Decreto coronavirus, hanno portato ad elevare in totale sanzioni nei confronti di 33 persone.Di queste 23 nella sola zona di Carpi e nei comuni limitrofi, dei quali 10 in spostamento all’interno dei comuni di residenza, nove per essersi spostati al di fuori del comune di residenza, tre per aver costituito assembramento ed uno per violazione delle limitazioni alle attività di impresa o professionale.In quest’ultimo caso, in particolare, è stato contravvenzionato un commerciante che ha mantenuto aperto esercizio di vendita di ricambi per biciclette.Nel sassolese, sono state sanzionate quattro persone, in violazione della medesima normativa anticontagio, una a Formigine e tre a Savignano sul Panaro.Otto persone sono state trovate in condizione irregolare nei comuni montani di Pavullo e Lama Mocogno.