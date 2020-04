Coronavirus, a Bastiglia Comune promuove il carrello della solidarietà

Un carrello pieno di solidarietà a Bastiglia. È cominciata ieri una nuova iniziativa per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 promossa dall’Amministrazione comunale di Bastiglia: è il carrello solidale, una raccolta di generi alimentari da parte dei volontari di Auser, Avis e La Clessidra davanti al Supermercato Conad, La Fruteria e Sapore di Pane.

Gli utenti dei tre esercizi commerciali possono donare una parte della spesa in favore delle persone in difficoltà economica, consegnando ai volontari i prodotti (è possibile donare generi alimentari confezionati di lunga conservazione e prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa) ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30.

E già nel primo giorno dell’iniziativa la risposta dei bastigliesi è stata straordinaria, come conferma la vicesindaca con delega al volontariato Manuela Rossi: “Oltre a grande pazienza e senso di responsabilità durante l’attesa, i nostri cittadini hanno dimostrato da subito grande generosità e sensibilità, donando già una grande quantità di prodotti. Questa iniziativa proseguirà in parallelo con i buoni spesa e le donazioni di solidarietà alimentare, le altre due iniziative che come Amministrazione comunale abbiamo messo in campo per sostenere le persone più fragili in questo periodo così complicato”.