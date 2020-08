Covid, nuovi casi a Castelfranco, Fiorano, Formigine, Marano e Pavullo

Gli 8 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano tutti in isolamento domiciliare. Si sono verificati a Castelfranco, Fiorano, Formigine, Marano, Modena (2 casi), Pavullo e un caso non residente in provincia. Quattro riguardano persone individuate dagli screening nel settore della lavorazione carni avviati dalla Regione, 2 rientri dall'estero, una persona tracciata in quanto contatto di un caso noto e un caso sporadico di una persona sintomatica.Si aggiungono 6 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 6 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3522 le persone guarite clinicamente, di cui 3484 con anche il doppio tampone negativo.