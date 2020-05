Covid, primo paziente guarito torna in ospedale a Sassuolo e ringrazia

vasetti di miele biologico, con tanto di etichetta personalizzata per l'occasione.

Marco Ansaloni ha 72 anni. Lui, in ospedale a Sassuolo, è stato il primo paziente colpito da coronavirus a “uscire” dalla Terapia Intensiva. Adesso sta molto meglio, ha vinto la sua battaglia con il virus, e insieme alla compagna ha deciso di tornare in ospedale per portare in dono a tutti gli operatori che lo hanno seguito e assistito, nel difficile periodo della malattia durato quasi 40 giorni, deiGrande emozione anche da parte dei sanitari nel ritrovare in salute una delle persone che, con la sua storia positiva, è riuscita a infondere fiducia e forza in un momento veramente complesso. È questo il ‘caso’ del signor Ansaloni, che tra l’altro, è stato oggetto di un articolo scientifico (R. Tonelli, et al. Never Give Up) pubblicato nell'ultimo numero del “Journal of Pulmonology”