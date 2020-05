Covid, Spilamberto: minoranza propone bonus di 800 euro per negozianti

'800 euro ad ogni negoziante che ha dovuto chiudere i battenti negli scorsi mesi a causa del virus e dei Decreti del Governo centrale'. La proposta arriva dal gruppo consiliare Prima Spilamberto.'Domani, lunedì 11 maggio, presenteremo in Consiglio una mozione per lo stanziamento di 78.000 euro a favore delle 97 attività commerciali spilambertesi colpite - affermano in una nota-. Soldi reali da poter usare nell'immediato, non promesse. Vedremo se ancora una volta il Pd spilambertese e i suoi alleati bocceranno la nostra proposta. Il sindacoha dichiarato che la nostra proposta avrebbe portato 100 euro nelle loro casse; che faccia bene i conti, soprattutto in un momento di emergenza come questo servono lucidità e mente fredda. A Vignola lo stesso Pd ha votato a favore di una proposta simile dell'amministrazione Pelloni, salvo poi dichiarare che 300.000 euro erano pochi. A Spilamberto cosa farà? Voterà direttamente contro? Ci auguriamo seriamente di no, ne va del futuro dei commercianti spilambertesi e del nostro paese'.