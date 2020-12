Diocesi Carpi verso fusione con Modena: il Papa nomina Castellucci vescovo

Il Papa ha nominato vescovo di Carpi monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e finora amministratore apostolico di Carpi, unendo “in persona episcopi” le sedi di Modena-Nonantola e di Carpi. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Castellucci il 3 giugno 2015 è stato nominato arcivescovo di Modena-Nonantola ed è stato consacrato vescovo il 12 settembre successivo. A giugno dello scorso anno era stato nominato anche alla guida della Diocesi di Carpi dopo le dimissioni di Cavina 'È evidente - scrive il vicario generale Monsignor Ermenegildo Manicardi - che non è stata scelta la strada di dare a Carpi un vescovo dedicato esclusivamente a questa diocesi. La decisione di nominare, quale vescovo di Carpi, l’arcivescovo di Modena-Nonantola entra in un progetto che intende ridisegnare i confini delle unità pastorali in tutto il nostro paese, dopo gli innumerevoli interventi della seconda metà degli anni ’80 che portarono alla fusione, per prendere esempi a noi molto vicini, dell’Arcidiocesi di Modena con l’Abbazia di Nonantola o della Diocesi di Reggio Emilia con quella di Guastalla. L’unione di due diocesi nella persona di un solo vescovo, ossia il caso concreto dell’Arcidiocesi e della Diocesi della provincia di Modena, lascia intravedere che attualmente non si esclude il progetto di arrivare, in un futuro oggi non prevedibile cronologicamente, a proporre una unificazione maturata con maggiore gradualità e “sinodalità”, ossia con dialogo e confronto'.

'Apprendiamo che questa mattina in Duomo è stato dato l’annuncio che il Papa ha nominato monsignor Erio Castellucci Vescovo della nostra Diocesi. Con vivo piacere, mi rallegro per questa scelta: don Erio in questo anno e mezzo si è fatto conoscere e apprezzare da tutta la comunità, in modo particolare per la sua attenzione alle persone più fragili e deboli - afferma il sindaco di Carpi Bellelli -. Mi piace ricordare che durante questi mesi così intensi, il dialogo e la fattiva collaborazione tra il Comune e la Diocesi non si è mai interrotto anche grazie al vicario generale monsignor Manicardi, che ringrazio sentitamente'.