Ecoquartiere di Montale: attiva nuova colonnina di ricarica

L’iniziativa, voluta da Ecovillaggio per fornire un servizio sul territorio modenese alla mobilità elettrica, consentirà di ricaricare la propria auto tramite brevi soste in un luogo privato ad uso pubblico. Con una sosta di soli 15 minuti, in via Beniamino Gigli, sarà possibile ricaricare la propria vettura elettrica per 100 KM di autonomia.La colonnina posta su di un’area aperta a tutti, dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, risulta già mappata sulle principali piattaforme che segnalano i punti di ricarica elettrica.

In Ecovillaggio oggi sono presenti complessivamente cinque punti di ricarica: due super fast (100 KW, non ancora attivi), due fast (50 KW, di proprietà di Ecovillaggio come detto già attiva e mappata).

Inoltre, per la flotta di auto aziendali (full elettric) di Ecovillaggio è presente e dedicato un altro punto di ricarica che utilizza l’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico presente sul tetto dei propri uffici, siti nel Centro Servizi nZEB (nearly zero energy buildings) prospiciente a Piazza Pavarotti.

L’impegno a favore della mobilità sostenibile ed elettrica nasceva in Ecovillaggio già undici anni fa con l’installazione in via Caruso di un punto di ricarica a velocità 22 KW.

Come si può evincere dal report di sostenibilità e relazione di impatto 2023, Ecovillaggio ha realizzato al 100%, in questa metà di anno, l’obiettivo di aumentare i punti di ricarica per le auto elettriche.

'Ci sentiamo in dovere di agevolare la mobilità elettrica fornendo un ulteriore punto di ricarica veloce, per le brevi soste nell’ ecoquartiere anche in prospettiva dei futuri sviluppi del Centro Servizi, ma anche per chi transita sulla Nuova Estense da e verso la zona pedemontana. Quello che abbiamo installato è un nuovo punto di ricarica il cui funzionamento è alimentato da fonti rinnovabili. Pensiamo sia un elemento di rilievo per il complessivo aumento e miglioramento della mobilità elettrica. Il servizio di ricarica è accessibile e aperto a tutti, come lo sono gli spazi verdi pubblici, la palestra nZEB, e le altre attività di prossima realizzazione sempre del Centro Servizi a partire dal bio-market e l’eco-caffetteria -bistrot' - ha dichiarato Silvia Pini ideatrice e imprenditrice di Ecovillaggio.