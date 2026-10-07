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Carpi, sospetto caso di arbovirosi: al via disinfestazione cautelativa

Carpi, sospetto caso di arbovirosi: al via disinfestazione cautelativa

Il trattamento dalle 23 di oggi, a Cibeno, in una zona intorno a via della Liberazione

1 minuto di lettura

Iniziano dalle 23 di oggi a Carpi i trattamenti di disinfestazione cautelativa previsti in seguito a un caso sospetto di arbovirosi in una persona di ritorno dall’estero. L’area di intervento è a Cibeno, nelle vie Bonasi, Salvaterra, della Liberazione, della Resistenza, Salvarani, Renzo Guaitoli.

Come stabilito dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2026 predisposto dalla Regione Emilia Romagna, saranno eseguiti nella notte trattamenti adulticidi nelle aree verdi pubbliche e private e, dalle 7 della mattina di giovedì 8 ottobre, trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta. Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, e il sospetto non sia confermato, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi. Al contrario, nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo e il sospetto venga confermato, i trattamenti di disinfestazione saranno ripetuti anche nelle due notti successive.

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