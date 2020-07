Estate a Bomporto: il 1° agosto apre...Bonaccini

Si chiama '...E quindi uscimmo a riveder le stelle”, ma la prima cosa che i cittadini di Bomporto rivedranno partecipando alla rassegna di eventi estivi così intitolata, organizzata a Sorbara dal Comune di Bomporto, sarà il Presidente della Regione Stefano Bonaccini



Il primo appuntamento a Sorbara, di sabato 1° agosto, in Piazza Matilde di Canossa, vedrà protagonista la musica disco-soul dei Topazio Soul, ma soprattutto lui, il Presidente della Regione, annunciato anche nel titolo della nota stampa con cui il comune ha ricordato l'evento. Stefano Bonaccini, presente, annunciato, capace di onorare con la sua presenza. Costante, ormai, nelle sere d'estate degli emiliano-romagnoli. Nelle numerose rassegne estive dei comuni amministrati dal PD. Con quello di Bomporto che non ha voluto evidentemente essere da meno.



'All’evento - annuncia il Comune - parteciperà anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che saluterà artisti e pubblico prima dell’inizio del concerto'. Come una star, da vedere e rivedere...insieme alle stelle.



Stefano Bonaccini, lui. Tutto il resto è programma della serata e della manifestazione. Così, testualmente, descritto:



'Sul palco di piazza Matilde di Canossa saliranno i Topazio Soul, per far rivivere l’atmosfera degli anni d’oro della Disco e far ballare la piazza al ritmo dei grandi successi dell’epoca, da Barry White ai Bee Gees, dalle Sister Sledge a Renato Zero.

La rassegna “…E quindi uscimmo a riveder le stelle” proseguirà con altre due serate, sabato 8 agosto a Solara e sabato 22 agosto a Bomporto. Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Emilia Romagna in materia di manifestazioni pubbliche; è consigliata la prenotazione ed è previsto l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento del distanziamento fisico. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Servizio Promozione del Territorio del Comune di Bomporto allo 059-800722 o allo 059-800736, oppure inviare una mail a promozione@comune.bomporto.mo.it.