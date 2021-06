Estorse denaro a disabile, pena definitiva a 4 anni per un mirandolese

Una storia che scosse l'opinione pubblica, scoperta dai Carabinieri e basata sulla straziante testimonianza fatta dalla vittima dell'estorsione, un ragazzo down, ai propri famigliari, che a loro volta raccontarono tutto ai Carabinieri. Una storia che a seguito di articolate indagini, sfociò nell'arresto, effettuato nel 2019 dai Carabinieri, di un operatore socio sanitario operante in una struttura dove era ospite la vittima.I militari accertarono che l’uomo minacciava, arrivando fino a percuoterlo, l'uomo disabile. Il tutto allo scopo di costringerlo a rubare soldi dal portafogli della madre per poi consegnarglielo. L'operatore, anziché accudire il ragazzo, lo costringeva a consegnargli il contante, con la minaccia di non fargli più frequentare il centro assistenziale dove il ragazzo aveva trovato una sua seconda casa. I militari, accolta la denuncia, idearono un piano per incastrare l'estorsore, organizzando una trappola per arrestarlo in flagranza di reato nella consegna di una banconota. Che avvenne. E che non lasciò dubbi ai militari che fecero scattare l'arresto.Di questi giorni la condanna a 3 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per il reato di estorsione che ha generato l'ordine ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna, eseguita dai Carabinieri di Mirandola che si sono presentati alla sua porta per prelevarlo e accompagnarlo in carcere.Nella foto Fabio con il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Carpi Alessandro Iacovelli