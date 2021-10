Finale Emilia: rapinò negozio, arrestato

Con in mano un cutter, il 30 luglio scorso, aveva minacciato la commessa di un negozio del centro di Finale Emilia, facendosi consegnare 300 euro. Le indagini dei Carabinieri di Carpi, basate sia su testimonianza sia su riscontri dattiloscopici su alcune impronte digitali repertate nel corso dei sopralluoghi, e alla cui comparazione hanno proceduto i militari del reparto investigazioni scientifiche di Parma, si è arrivati si è arrivati ad individuare l'autore della rapina. Il materiale con le prove contro l'uomo, residente a Ferrara, sono state valiate dalla Procura di Modena. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena su richiesta della procura della Repubblica. Per i Carabinieri l'esecuzione dell'arresto si è tradotta in una notifica del provvedimento all'uomo presso la casa circondariale di Ferrara dove l'uomo è già trattenuto a seguito di altri reati. Ora dovrà rispondere anche di rapina aggravata, porto abusivo di armi, oggetti atti ad offendere ed evasione.