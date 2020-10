Fiorano, scompare da casa. Penelope onlus lancia sos

Appello dell'associazione Penelope (Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) per la scomparsa di un 24enne di Fiorano. L'uomo, Luiso Diodato, è scomparso da casa ieri alle 4.30 del mattino dopo aver preso un treno per Bologna. Indossava una felpa blu con una scritta bianca, pantaloni grigi e scarpe verdi oliva. Chi lo avesse visto o avvesse notizie può contattare l'associazione Penelope al 112 113 115.

