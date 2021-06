Giunta Mirandola, la Lega insiste su Lodi. Fdi e Fi vogliono Righetti

Ancora alta tensione all'interno della maggioranza di Mirandola dopo l'uscita di Giuseppe Forte dalla giunta. La Lega, guidata da, punta sul nome di, una scelta che porterebbe a una squadra monocolore Lega e che ovviamente è contrastata dagli alleati Fdi e Forza Italia. Dopo le ipotesi tramontate di, i meloniani e i forzisti sono arrivati a una sintesi sul nome diche oggi è stato formalmente posto sul tavolo del sindaco. Membro del Consiglio di frazione di Cividale, 45 anni, titolare di una azienda di trasporti, Righetti è stato presidente provinciale della Cna Fita di Modena per quattro anni.Ora sta al primo cittadino decidere se mantenere un rapporto con gli alleati o continuare il braccio di ferro puntando ancora su un leghista in giunta.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.