Per 23 anni alla guida del reparto di medicina dell'ospedale di Carpi: addio a Sergio Greco

All’amore per la disciplina medica, il dottor Greco ha unito la passione per la letteratura, pubblicando negli anni duemila un’autobiografia e un romanzo storico.La Direzione dell’Ausl, anche a nome di tutti i professionisti che hanno avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con il dottor Greco, ha espresso alla famiglia il cordoglio per la scomparsa.

