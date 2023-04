Il Pd: 'Sala commiato a Sassuolo, giunta si arrampica sugli specchi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













interviene sul dibattito in Consiglio dei giorni scorsi ( qui ).'Avrebbero dovuto saperlo.Dopo di ciò, in consiglio hanno risposto che il Comune ha detto di no alla struttura per il commiato perché si vorrebbe rispettare la destinazione di quell’area, che come i sassolesi sanno è abbandonata al totale degrado, per un eventuale ampliamento dello stesso. Ma ci chiediamo: è in progetto l’ampliamento del cimitero? Su quali basi e su quali dati? E’ stata fatta una valutazione delle percentuali di chi chiede la tumulazione e di chi chiede la cremazione? Sappiamo che il numero di chi chiede la tumulazione è in costante calo. E nel cimitero ci sono ancora molti spazi disponibili; e bisogna calcolare che al termine delle concessioni i loculi tornano disponibili. La giunta dimostra una totale incapacità di programmare - continua il Pd -. Nel frattempo, il risultato brillante di tutta l’operazione è che la ditta privata interessata all’area vicino al cimitero ha partecipato all’asta della sede della Pas e l’ha acquistata; la Pas adesso è senza sede; l’ospedale è sempre in affanno; ma la cosa che ci preoccupa di più è che, nel frattempo, hanno autorizzato una ditta a costruire una nuova struttura per le camere ardenti, di certo utile alla cittadinanza, in pieno centro a Braida. Chissà se i residenti sono stati informati... Cosa ne pensano i cittadini che abitano nei condomini a fianco?'