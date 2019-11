In auto con bastone katana di 90 cm: denunciato

Per i Carabinieri le sorprese legate ad oggetti rinvenuto all'interno di auto sottoposte ai controlli non finiscono mai. La conferma è arrivata nella tarda serata di lunedì quando ad un 35enne di San Felice sul Panaro, fermato dai Carabinieri della stazione di San Martino Spino a bordo della sua auto, in evidente stato di alterazione psichica legato all'uso di sostanze stupefacenti, è stato contestato anche il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.Aveva con sé una barra di metallo, bastone tipo katana di circa un metro di lunghezza. Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente per il rifiuti di sottoporsi al test per rilevare sostanze tossiche ed è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti all'offesaNella foto, il bastone di metallo rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri