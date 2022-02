Incendio bus a Carpi, Fdi: 'Un'altra tragedia sfiorata, ora basta'

'Non è la prima volta che un autobus nelle nostre zone prende fuoco'. A parlare è Francesco Natale, responsabile scuole di Gioventù Nazionale Carpi riferendosi all’incendio che questa mattina ha devastato un bus a Carpi. 'Occorre indagare sulle cause dell’incendio affinché chi ha sbagliato paghi e non si ripeta più una cosa del genere. Ciò che è avvenuto è molto grave. Solo grazie alla prodezza del conducente e alla sorte si è evitata una tragedia, ma non si può andare avanti così. Occorrono normative di manutenzione più stringenti e pene esemplari per chi ha sbagliato'.Sul punto è intervenuto anche Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale. 'Ci domandiamo come sia possibile che mezzi simili (nella migliore delle ipotesi troppi vetusti per circolare) vengano lasciati circolare liberamente mettendo a repentaglio la vita dei passeggeri oltre che dei dipendenti. Forse Seta dovrebbe aumentare i controlli dei propri mezzi e farlo in fretta perchè a forza di giocare con il fuoco si rischia di rimanere scottati'.