Lega Castelfranco: dopo la Girotti nuovo segretario è Angela Piccioli

Ieri si è svolto il congresso della sezione della Lega di Castelfranco-San Cesario, per il rinnovo della carica di segretario di sezione. E' stata eletta Angela Piccioli, che succede a Cristina Girotti Zirotti. Ad affiancare Piccioli i membri del nuovo consiglio direttivo: la stessa Cristina Girotti Zirotti, Enrico Fantuzzi, Davide Bellentani e Mantovani Carlo.'Congratulazioni ad Angela Piccioli e grazie a chi l'ha preceduta per il lavoro svolto. La stagione dei congressi è ripresa e, progressivamente, riguarderà tutte le sezioni. Il confronto e il dibattito leale sono il sale della democrazia e un vanto per il nostro partito, che continua a stare fra la gente e a misurarsi con i problemi reali, sporcandosi le mani, senza preferire posizioni di comodo'. Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario del partito in Emilia.“Ringrazio di cuore Cristina per l’impegno profuso in questi anni nella sezione di Castelfranco.“Con spirito di servizio e di squadra abbiamo scelto di allargare la nostra sezione Lega Castelfranco-San Cesario dividendo ruoli da affidare a persone di comprovata esperienza, separando così le cariche della segreteria da quella del Consiglio Comunale. Il nuovo segretario, Angela Piccioli, è una garanzia di continuità, impegno e servizio comprovata negli anni. Sono fiera di essere parte di questo nuovo direttivo e felice di proseguire il mio lavoro come capogruppo in consiglio comunale” ha spiegato Girotti Zirotti, referente uscente.Intervenuta a margine della nomina, Piccioli ha voluto ricordare lo straordinario lavoro di chi l’ha preceduta nel guidare la sezione: “Ringrazio Cristina per quanto ha fatto fino ad oggi per i Castelfranchesi e per quanto continuerà a fare, affiancandomi in questa nuova avventura all’interno del direttivo. Sono onorata della fiducia accordatami dai militanti dei Castelfranco e dai sostenitori della sezione. Il mio lavoro sarà nel segno della continuità: ancora una volta sceglieremo strade, piazze e presenza sul territorio per rispondere alle esigenze dei cittadini e portare avanti i nostri progetti con programmi concreti”.