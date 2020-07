Lega: 'Seggiovia Pievepelago ennesimo stop e aggravio dei costi'

'La nuova seggiovia, l’opera più importante e attesa per il Comune di Pievepelago, resta ancora nel libro dei sogni e nonostante dovesse essere pronta a ottobre 2019, il cantiere è di fatto paralizzato'. Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti insieme al consigliere regionale Lega Stefano Bargi commentano i recenti sviluppi riguardanti il cantiere della seggiovia di Pieve.'Ieri dal Consiglio comunale di Pievepelago abbiamo scoperto non solo che la giunta Pd non aveva ancora trovato un accordo con l’Ente Parco vincolante per l’avvio dei lavori, ma che in base all’accordo appena sottoscritto, i costi aumenteranno di circa 500mila euro sui 2 milioni complessivi. Questo è l’ennesimo esempio del pressappochismo della sinistra e di un sindaco, Corrado Ferroni, che continua a non rispondere ai cittadini del suo operato e che rende noti i passaggi chiave per la vita della comunità solo se obbligato - chiudono Bargi e Corti -. Ora il sindaco assicura che il cantiere partirà a brevissimo. Bene, ma gli operatori turistici in attesa che il Comune di Pievepelago mantenga le sue promesse cosa debbono fare? Sarò loro garantito il reddito di cittadinanza tanto caro a Pd e 5 stelle?'.'Il no dei tre consiglieri di opposizione a questo accordo penalizzante per le casse comunali e assolutamente fumoso sulla tempistica, è un atto di responsabilità doveroso - commenta Stefano Marchetti, referente Lega per Pievepelago -. I cittadini meritano risposte chiare e trasparenza e purtroppo il sindaco non sembra in grado di garantirle'.