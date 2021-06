Minacciò e rapinò commerciante: arrestato

I carabinieri della Stazione di Concordia, a conclusione di una complessa attività d’indagine, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di un 49enne di origine reggine ma residente nel bresciano, per il reato di rapina. I fatti risalgono all'estate 2020 quando l’arrestato, insieme ad un complice, era riuscito a farsi consegnare una somma da 500 euro da un artigiano della bassa modenese, minacciandolo che altrimenti avrebbe dato fuoco al suo laboratorio. A seguito della denuncia, i carabinieri sono poi riusciti a risalire all’identità di uno degli autori e a deferirlo alla Procura di Reggio Emilia. La misura è stata eseguita nel bresciano, dove l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare del regime degli arresti domiciliari, in attesa che la sua posizione venga definitivamente vagliata dall’Autorità Giudiziaria reggiana

