Mirandola: addio a Maria Nora Gorni, fondatrice di Ri.Mos

Presidente di Consobiomed per anni, è stata insignita di molti premi ed inserita da Forbes Italia fra le principali protagoniste della business community nazionale. 'Imprenditrice di successo e donna dall'inesauribile spirito propositivo, Maria Nora ha saputo contribuire allo sviluppo ed al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del distretto' - ha affermato in una nota l'Amministrazione Comunale di Mirandola, esprimendo condoglianze, alla famiglia.

L’azienda, da lei fondata a Mirandola nel 1985, l'ha ricordata come “Imprenditrice illuminata ed eclettica, punto di riferimento importante per il settore biomedicale mirandolese e per l’imprenditoria femminile italiana'.

