Mirandola, campo nomadi chiuso, Golinelli: 'Promessa mantenuta'

'Le amministrazioni di sinistra avevano creato e lasciato vivere un vero e proprio ghetto nella sporcizia, nell'abusivismo, nello spregio di ogni regola, prima di tutto della dignità umana' - ha affermato Roberto Lodi, Assessore alla Sicurezza del Comuna di Modena'Dal mio insediamento, nel giugno del 2021, mi sono impegnato per raggiungere questo risultato.A dispetto di chi paventava da parte di questa amministrazione l'uso di ruspe e chissà cos'altro, siamo riusciti in questo risultato semplicemente con la ferma, ma costante persuasione, malgrado ostacoli anche politici di ogni genere.Chi occupava quell'area, che faccio fatica a definire nomadi essendo stanziali alcuni dal sorgere del campo, è stato collocato in sistemazioni provvisorie, dove dovrà pagare i relativi canoni, le utenze e dove potrà rimanere per non più di 12 mesi; nel frattempo potrà presentare domanda per accesso alle abitazioni di edilizia popolare ed accedervi se ne avrà diritto pagando l'affitto e le utenze, altrimenti, come ognuno di noi, dovrà trovarsi un'abitazione autonomamente. Finisce così un'era non di tolleranza, ma di comodo lasciar fare mascherato da pietismo e si segna un momento di ordine e di civile convivenza per tutta la nostra comunità mirandolese.Un sentito ringraziamento va alle Forze dell'Ordine ed in particolare alla Polizia Locale di Mirandola per tutta l'attività svolta ed ai servizi sociali per la loro attiva collaborazione'