, coportavoce Europa Verde provincia di Modena, per il centrosinistra mirandolese arriva una importante bocciatura.A criticare in modo aperto le modalità che hanno portato alla candidatura di Carlo Bassoli , è l'ex vicesegretario Pd, uscito dalla segreteria Dem in aperto dissenso con la vecchia ala del partito che fa riferimento a'Conosco Bassoli da bambino e sulla persona non ho nulla da dire, quello che non ho approvato sono le modalità della sua scelta e le persone che stanno dietro al suo nome. Inoltre Bassoli non è affatto conosciuto in città. Non la frequenta e pochi lo conoscono'.'I mirandolesi sanno a chi mi riferisco'.'Certamente. Sarebbe stato doveroso procedere con le Primarie. Ma la decisione del candidato è stata fatta alla Erdogan. Io non sono affatto d'accordo con questo sistema. Vede, sono un vecchio comunista, nato con Togliatti. Vorrei che la politica premiasse i giovani, il dialogo e il confronto anche con l'avversario. Purtroppo non è così'.'Qualcuno non le ha volute fare. Quando si è provato a farle si è detto che non c'era tempo e che Bassoli era già in campo'.'Tanti altri personaggi si potevano confrontare. Penso su tutti all'avvocato Andrea Venturini. Inoltre io avrei sperato in un sostegno del Pd al sindaco di San Prospero Sauro Borghi'.'Sì, ma, lo ripeto, non per colpa di Bassoli, bensì di chi ha costruito una candidatura in questo modo. Il centrodestra così, senza far nulla, potrebbe confermarsi alla guida del Comune, anche perchè il candidato Letizia Budri è apprezzato da tanti'.'Certo sostenni Ganzerli e la sconfitta arrivò perchè una parte del partito non lo aiutò. Lo stesso partito che ora sostiene Bassoli. Fu anche per quel motivo che io uscii dalla segreteria di Mirandola. Vede, noi di sinistra siamo bravi a farci male a vicenda'.'Voterò Pd, perchè il partito non si abbandona'.'Insieme ad altri stiamo valutando. Ci penseremo, vedremo anche in base alla lista dei candidati'.