Mirandola, Lega e Fdi lanciano Budri sindaco: prova di forza nonostante i dissidenti interni

Avanti nonostante i distinguo, le polemiche e le spaccature. Fdi e Lega provinciale, insieme a Noi Moderati, hanno presentato oggi a Mirandola la candidatura a sindaco di Letizia Budri. Ferdinando Pulitano', Guglielmo Golinelli e Francesco Coppi hanno presentato la candidata alla presenza del sindaco uscente Alberto Greco.







Sul no di Forza Italia di Antonio Platis vi è stato il tentativo da parte dei tre segretari di ammorbidire le polemiche e una dichiarata volontà di cercare di allargare la coalizione, lasciando però fermo il nome della Budri.

Sulla spaccatura all'interno di Fdi, col circolo cittadino pronto a sostenere Mario Maretti (alla conferenza era presente Mariagrazia Zanoli, video sotto), Pulitano' ha parlato di come la scelta della Budri sia stata condivisa al tavolo provinciale e che i distinguo locali andranno affrontati, non si esclude a questo punto una espulsione dei dissidenti, Marian Lugli e Mario Maretti in testa.



Sulla Zanoli, invece, nonostante l'attacco diretto e l'accusa di aver 'tradito' la base, Pulitanò ha affermato che non procederà alla espulsione.







Infine le critiche di Roberto Lodi sono state spiegate dal commissario provinciale Lega Guglielmo Golinelli con la volontà dello stesso Lodi di candidare a sindaco lo stesso Golinelli.

g.Leo.