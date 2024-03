'Mirandola, listuccia civica ad personam indebolisce il centrodestra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

parole dell'ex assessore di Mirandola Roberto Lodi è il segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli.'Finiamola con la bufala di Mirandola supina di Modena o di scelte calate dall’alto: l’indicazione della Budri è arrivata dal basso, dal sindaco e dalla Giunta, dalla sezione locale del Carroccio e dal sottoscritto (che è mirandolese e segretario provinciale della Lega), dal segretario regionale di Noi Moderati, Francesco Coppi, anch’esso mirandolese, dalla maggioranza del circolo di FdI (Marchesi, Russo, Righetti, Secchia, per citarne alcuni) e soprattutto dal grande apprezzamento che hanno i cittadini e il mondo produttivo nei confronti del vicesindaco - afferma Golinelli -.

Riabilitare il Pd e la Canossa vuol dire rinnegare il buon lavoro fatto in questi cinque anni e minarne la prosecuzione. Il Pd nuovamente al governo di Mirandola significherebbe: abbandonare Aimag e consegnarla totalmente ad Hera, è notizia di oggi la volontà del Pd mirandolese di firmare la proposta di patto sociale di Bellelli sindaco di Carpi con conferma dell’attuale Cda in cui siede Hera, e soprattutto ancora Ucman, più tasse e meno sicurezza, cioè l’opposto di quanto fatto in questi cinque anni e il contrario di quanto desiderano gli elettori di centrodestra'.