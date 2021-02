Mirandola: quasi pronta la nuova scuola d'Infanzia a S.Giacomo

Sono in fase di ultimazione i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'Infanzia “M. Montessori” a San Giacomo Roncole.È l’a confermarlo. “È un’opera importante (da 1.013.000 €), che di fatto restituirà alla frazione un plesso 'nuovo', sicuro e performante sia dal punto di vista dei consumi, che del comfort interno' - afferma.'Se non si fosse innescata l’emergenza dovuta al Covid-19, il cantiere avrebbe dovuto essere consegnato al temine dell’anno scolastico scorso, con conseguente avvio dei lavori a luglio 2020 e prevederne il termine da cronoprogramma di gara, fissato per fine gennaio 2021'

