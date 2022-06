Mirandola, vandali imbrattano con scritte no vax la sede Cgil

Scritte no vax sono comparse questa notte presso la Camera del Lavoro di Mirandola. A firmare l'atto di vandalismo è ancora il gruppo 'Vivi' che si era reso responsabile di un atto simile a Modena , in piazza Cittadella.La risposta della Cgil si è concretizzata in un presidio davanti alla sede della Camera del Lavoro, in via Agnini 22.'Le scritte fasciste sulle Camere del Lavoro – dichiara Marco Bottura, coordinatore della CGIL Area Nord - si inseriscono in un contesto che raccoglie malesseri e malumori di persone che non sanno più che cos’è una democrazia, non sanno cosa sia uno stato totalitario, non sanno da dove viene la libertà di parola, di voto, di associazione. Si tratta di gente senza storia né memoria in cui la realtà è un gioco, non importa quanto pericoloso e non importa dove possa portare. Nel momento in cui la CGIL, anche nell’Area Nord Modenese, rivendica in varie vertenze un lavoro e una retribuzione stabile, contratta condizioni lavorative e salariali migliori, garantisce i sussidi necessari nei momenti più complicati della vita delle persone, si pensa che la libertà dei lavoratori di associarsi sia un ostacolo'.