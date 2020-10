Modena, Covid a scuola; contagi a Sassuolo, Castelfranco, Bomporto

Sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 relative a persone che hanno frequentato istituti scolastici della provincia di Modena. Si tratta, in particolare di:

Istituto di istruzione superiore Volta di Sassuolo, Scuola primaria Guinizelli di Castelfranco Emilia, Liceo Tassoni di Modena, scuola secondaria di primo grado Volta di Bomporto

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato gli istituti; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni alle famiglie da parte del Dipartimento di Sanità pubblica. Gli studenti e gli operatori scolastici delle classi interessate sono sottoposti a tampone: in ragione di quanto emerso dall’indagine epidemiologica e delle recenti indicazioni regionali non è stato disposto l’isolamento per gli studenti delle classi interessate, ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina anche al banco in tutto l’istituto e per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.

Si rende necessario un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio per gli studenti e per alcuni insegnanti di una classe della scuola primaria Fratelli Cervi di Nonantola e di una classe della scuola primaria Gramsci di Modena. I controlli effettuati presso la Scuola primaria Fratelli Cervi di Nonantola in seguito a un primo caso (in un’altra classe rispetto a quella in precedenza sottoposta a sorveglianza), hanno evidenziato altri 5 casi di positività, mentre un secondo caso di positività è stato individuato presso la classe della scuola primaria Gramsci di Modena.

Entro il termine dell’isolamento è prevista l’esecuzione di tampone; si precisa inoltre che non sono necessari l’isolamento e il tampone per i familiari delle persone interessate dal provvedimento, che quindi possono proseguire nelle proprie attività quotidiane prestando massima attenzione alle misure di prevenzione, né per il personale e i bambini delle altre sezioni.