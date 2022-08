Nubifragio nella bassa: a San Felice distrutto il Campovolo

È stato il forte vento con violente raffiche a provocare i maggiori danni nel tardo pomeriggio di oggi nella bassa modenese. Colpite da un nubifragio le aree di Mirandola, dove sono stati registrati diversi allagamenti di scantinati e garage ma con ingenti danni, dovuti al forte vento, nel comune di San Felice sul Panaro. Qui si è registrata anche la rottura di diversi pali della luce, piegati su loro stessi, ma i danni più gravi li ha ricevuti, oltre all’intera area industriale, dove diversi capannoni sono stati scoperchiati, il Campovolo. Le strutture di rimessaggio degli aerei sono state completamente distrutte e, con loro, alcuni velivoli rimasti sotto le strutture in ferro piegate e demolite insieme alle coperture in lamiera piegate o scagliate a diversi metri di distanza.Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate in tutta l'area Nord sia per gli allagamenti sia nei casi in cui la circolazione stradale è stata interrotta a causa della caduta di alberi.Notizia in aggiornamento