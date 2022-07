Ospedale di Mirandola, morta l'infermiera Mariangela Fabbri

Lutto a Mirandola. E' morta Mariangela Fabbri, infermiera, per oltre 30 anni al servizio dei pazienti del territorio mirandolese presso l’Ortopedia prima nella sede di Concordia, poi in quella di Mirandola presso il Santa Maria Bianca, per poi giungere all’Area chirurgica omogenea e, negli ultimi tempi, alla Medicina post acuti dell'ospedale.'I colleghi che hanno lavorato con lei la ricordano con affetto, per la capacità di vivere l’ambiente ospedaliero come una vera e propria famiglia, alla quale si è sempre dedicata con dedizione, impegno e grande professionalità. La passione per il proprio lavoro e per i propri pazienti si è manifestata fino all’ultimo, testimoniata anche dalla scelta, condivisa dalla famiglia, della donazione delle cornee' - si legge in una nota.'La famiglia desidera ringraziare tutto il personale del Santa Maria Bianca per la vicinanza e il sostegno, non solo dal punto di vista professionale, ma nel rapporto di lavoro e amicizia che non è mai venuto meno'.I funerali si terranno giovedì 7 luglio alle 9.30 con partenza del corteo dalle camere ardenti del ‘Santa Maria Bianca’ per raggiungere il Duomo di Mirandola dove saranno celebrate le esequie.