Pavullo, nel primo Consiglio prima lite sul diritto di parola

Siamo ormai al termine della prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni e primo banco di prova per la nuova giunta guidata dal sindaco Davide Venturelli preparato per illustrare le intenzioni dell'amministrazione su un bilancio di fatto già scritto dalla precedente e da approvare entro fine anno. Il sindaco conclude invitando le minoranze consigliari ad un confronto aperto e costruttivo sul DUP (Documento Unico di programmazione) e già richiama la necessità di procedere con assunzioni di personale che negli ultimi anni - dice - è stato trascurato. A quel punto la presidente del consiglio passa la parola all'assessore al bilancio, che poco prima aveva illustrato le linee della manovra, per una dichiarazione di 5 minuti. Ma il consigliere d'opposizione di centro sinistra Graziano Pattuzzi, non ci sta. Dice di essersi prenotato per intervenire sul merito di un discorso a duo dire 'incomprensibile' dell'assessore, ma la presidente lo blocca: 'Prima l'assessore'. Pattuzzi rivendica di essersi iscritto regolarmente e di avere il diritto di parola, e non solo nella dichiarazione di voto finale alla quale lo invita nel frattempo anche il sindaco: 'No, io voglio parlare ora, la dichiarazione di voto dopo, io voglio intervenire nel merito ed in risposta all'assessore'. Il tono della voce sale, così come l'intensità del botta e risposta, tanto che la presidente è obbligata a fare suonare lungamente la campanella richiamando tutti all'ordine con un suono che copre anche la voce del dissenso