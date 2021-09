Pavullo, picchia i genitori e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nella mattinata del 20 settembre i carabinieri di Pavullo sono intervenuti in un’abitazione del centro su chiamara di una coppia di anziani a seguito di una lite con il figlio convivente. Giunti all’interno dell’abitazione, i militari si sono resi conto che pochi minuti prima si era verificata una discussione tra il figlio ed i suoi genitori, durante la quale il giovane aveva colpito al capo con un bastone il padre, procurandogli un trauma cranico ed una ferita, poi aveva percosso anche la madre, procurandole una ferita al cuoio capelluto. Nelle fasi di identificazione l’uomo ha aggredito anche i militari operanti, colpendoli con calci e pugni. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo. Egli dovrà rispondere anche dei reati di lesioni personali aggravate ai genitori.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.