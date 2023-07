Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'allarme è scattato intorno alle 12:20 dai carabinieri, avvisati dal fratello del disperso, che appunto l'ha visto entrare nelle acque del fiume e non più risalire. Subito si sono portate sul posto, in una zona dove sono presenti una serie di briglie, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pavullo e Vignola, insieme a personale dei vigili del fuoco fluviale del Comando di Modena. Intervenuti anche i sommozzatori del Comando di Bologna, due elitrasportati dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, altri giunti via terra, oltre ai carabinieri di Guiglia e a personale del 118. Sono in corso le operazioni di ricerca da parte dei sommozzatori.