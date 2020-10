Prignano, partono lavori sulla frana lungo la provinciale 19

Sempre a Prignano è partito, lunedì 12 ottobre, un intervento analogo di ripristino di un versante franato lungo la strada provinciale 20, nei pressi dalla frazione di Montebaranzone, con transito a senso unico; su questa arteria di collegamento con il distretto ceramico, inoltre, sono in corso lavori di ripristino di diversi punti franati in un tratto di oltre nove chilometri, senza limitazioni alla circolazione, mentre sulla provinciale 24, sempre a Prignano è aperto il cantiere per il consolidamento di una frana nella località Casa Aloia, vicino alla frazione di Saltino.

Per consentire l'intervento, che prosegue per circa due mesi, la circolazione sarà regolata con un senso unico alternato.

