Primarie Pd, a Carpi la vice Gasparini festeggia e Bellelli incassa

E così la vicesindaco di Carpi vince il derby stralocale col sindaco Alberto Bellelli, il quale si era invece speso a fianco di Bonaccini. Una vittoria che potrebbe avere anche ripercussioni in chiave elettorale: Bellelli, al secondo mandato, non può ripresentarsi l'anno prossimo al voto, ma la Gasparini forte di un sostegno nazionale ora potrebbe puntare a essere protagonista del passaggio di testimone.

