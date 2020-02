Punti nascita, Vinci (Lega) attacca Bonaccini su articolo di un anno fa: Bettini lo bacchetta

Un articolo di oltre un anno fa nel quale Stefano Bonaccini metteva dubbi sulla riapertura del punto nascita a Castelnovo Monti (questo l'articolo di allora), riproposto come attuale sui social e un commento: 'Le urne sono ancora “calde” e le promesse di riapertura dei Punti Nascite diventano già un lontano passato. L’unica è cacciarli dal Governo!'. Il post di oggi dell'ex leader regionale Lega Gianluca Vinci, appena sostituito da Pietro Pisani, non è piaciuto alla referente del Comitato dell'ospedale di Pavullo Maria Cristina Bettini.



'Nell'instancabile attività all'interno del Comitato Salviamo Salviamo l'Ospedale di Pavullo ho sempre optato per una corretta informazione e per un dialogo costante con le Istituzioni di ogni colore e grado.

Obbiettivi che riprendo nel mio agire. Un articolo di gennaio 2019 può trarre in inganno coloro che ignorano che il Ministro Grillo faceva parte del Governo precedente ed il Patto della Salute si è concluso nel dicembre 2019?'