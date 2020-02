Lega, resa dei conti interna dopo il flop Regionali: nuovo commissario

Dopo il flop alle Regionali in Emilia Romagna saltano le prime sedie in casa Lega. Ieri nel corso del vertice Lega in via Bellerio Matteo Salvini ha deciso di sollevaredall'incarico di segretario Lega Emilia e di nominare commissario(nella foto) di Piacenza. In Romagna invece la staffetta è tra Jacopo Morrone e il consigliere regionale. Ora dovrebbe aprirsi anche la fase congressuale nelle varie province.

La staffetta viene comunque commentata da Vinci come un dato tecnico. 'Oggi tutti i segretari regionali della Lega Nord sono stati commissariati per motivi tecnici a seguito del congresso tenutosi a Milano il 21 dicembre (quindi Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria...)' - scrive Vinci sui social.