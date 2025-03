San Cesario, inaugurato il nido d’infanzia 'Sacro Cuore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato inaugurato il nido d’infanzia “Sacro Cuore”, a San Cesario sul Panaro. Attualmente la struttura accoglie cinque bambini, che nei prossimi mesi aumenteranno a nove.

Il nido si inserisce nel polo d’infanzia 0-6 che accoglie piccoli dai nove mesi ai sei anni, fa parte della rete Fism provinciale di Modena ed è gestito dalla Fondazione Opera Pia Pini Santa Caterina ETS.

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina, in corso Libertà 98, alla presenza del presidente della Fondazione Opera Pia Pini Santa Caterina Ets, don Alberto Zironi; il parroco di San Cesario sul Panaro, don Luca Palazzi; la vicepresidente Fism Modena, Daniela Lombardi; il sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro, Francesco Zuffi; l’assessore scuola e politiche per l’infanzia del Comune di San Cesario sul Panaro, Luca Brighetti.

'Oggi si raccolgono i frutti di un lavoro di rete che ha coinvolto la Fondazione Opera Pia Pini Santa Caterina, l’arcidiocesi di Modena-Nonantola, la comunità parrocchiale e la Fism», ha commentato don Alberto Zironi sottolineando l’importanza «della tutela dei servizi educativi, che nei territori rispondono al bisogno delle famiglie». Don Zironi ha anche sottolineato il ruolo della Fondazione, che ha il compito di «garantire la continuità delle realtà educative di ispirazione cattolica'.Don Luca Palazzi ha definito il momento inaugurale come risultato di 'un lungo lavoro di preparazione, non privo di fatiche, ma pensato per coloro che usufruiranno del servizio: i bambini, le loro famiglie e la comunità di San Cesario. L’obiettivo – ha aggiunto don Palazzi – è quello di dare un futuro alla scuola e a tutto il percorso 0-6 anni nel suo legame con il territorio e con la vita parrocchiale'.Ringraziando i presenti, Francesco Zuffi ha osservato che il nido “Sacro Cuore” 'non riguarda solo i bambini, ma è un progetto importante per tutta la comunità. Oggi è un giorno di festa – ha aggiunto il sindaco – non solo per San Cesario ma per tutta l’Unione del Sorbara, a cui stiamo dando un nuovo assetto. Il nido garantisce welfare, occupazione ma anche educazione per i piccoli: chi lo frequenta ha una marcia in più'.