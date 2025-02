Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lutto a San Prospero per la scomparsa del ristoratore Mario Belloni, morto all'età di 94 anni. Titolare del ristorante San Silvestro a San Prospero, il commendatore Mario Belloni è stato uno dei più noti ristoratori modenesi. Appassionato di ciclismo, Belloni fonò il 'San Silvestro d'Oro'.'Mario Belloni ha segnato una pagina importante della storia di San Prospero perché con il suo ristorante San Silvestro ha fatto conoscere il nostro paese in Italia, in Europa e nel mondo - scrive l'ex sindaco Sauro Borghi -. Tanti sono stati i personaggi famosi del mondo del calcio, del ciclismo e di ogni sport, attori, cantanti e altri del mondo dello spettacolo, politici ed imprenditori che nel suo ristorante hanno trovato accoglienza, cordialità, professionalità e ottima cucina'.Lascia i figli Wally, Gianfranco, Ugo e Manrico. Il funerale avrà luogo martedì 18 febbraio alle 9.30 in chiesa a Cavezzo.Nella foto la famiglia Belloni in un’immagine degli anni 80