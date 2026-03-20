Castelfranco Emilia, dopo il richiamo del prefetto scompare la bandiera palestinese: al suo posto... un'asta vuota

'Oggi, finalmente, è stata rimossa la bandiera palestinese dalla facciata principale del Teatro Comunale di Castelfranco Emilia. A seguito delle accese discussioni e del forte dissenso espresso da numerosi cittadini, contrari alla sostituzione del Tricolore con la bandiera di un altro Stato, il gruppo Lega di Castelfranco Emilia si è rivolto formalmente al Prefetto. Quest’ultimo ha riconosciuto l’inadeguatezza della scelta adottata. È stato quindi necessario l’intervento del Prefetto di Modena, che ha richiamato il sindaco Giovanni Gargano al rispetto delle normative vigenti in materia di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici'. A darne notiva è il gruppo Lega di Castelfranco Emilia (qui la lettera del prefetto Triolo).
'Tutto lasciava sperare nel ritorno del nostro Tricolore su quella facciata. Oggi ennesimo colpo di scena: compare un drappo rosso riportante la scritta “Viva la Resistenza, mai più fascisti” - 25 Aprile e finalmente anche il Tricolore, la bandiera del Comune. Pare una soap opera a puntate dove ogni giorno succede sempre qualche cosa. Ne è valsa la pena scomodare il Prefetto e riportare il nostro Tricolore là dove deve stare'.
A spiegare la svolta è il Comune di Castelfranco in una nota, dove si sottolinea la curiosa scelta di lasciare una asta vuota 'perchè ciascuno possa immaginare
'Mai più fascismi: è questo il titolo del cartellone che da oggi è esposto dal Teatro Dadà assieme a tre bandiere - quella della Città di Castelfranco Emilia, quella dell’Italia e quella dell’Unione Europa - e a una quarta asta lasciata volutamente vuota, perché ciascuno possa immaginare in quello spazio la bandiera che sente più vicina' - spiega il Comune.
'Abbiamo scelto di trasformare, nuovamente, uno spazio pubblico molto visibile come il Dadà in una vera e propria bacheca a cielo aperto - precisa il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano -, capace di parlare alla città mese dopo mese, affrontando temi che fanno parte della nostra identità e della nostra storia. Si comincia con il 25 aprile, una data fondativa per la nostra comunità e per il Paese. A maggio affronteremo il tema della legalità, nel ricordo della strage di Capaci; a giugno celebreremo la Repubblica e i valori costituzionali, in un anno particolarmente significativo per la storia della nostra Costituzione. Sarà un percorso che intreccia memoria e attualità. Tutto questo perché crediamo che i luoghi pubblici debbano essere anche luoghi di espressione e di confronto.
Infine, chiosa il primo cittadino, 'colpisce come, ancora una volta, qualcuno scelga di soffermarsi su un solo elemento, ignorando tutto il resto. Sul Dadà oggi sono esposte tre bandiere istituzionali - compreso il Tricolore - oltre a uno spazio simbolico aperto all’interpretazione. È una scelta chiara, trasparente, sotto gli occhi di tutti. Spiace che si continui ad alimentare polemiche che poco hanno a che fare con i problemi concreti del territorio. Quanto sarebbe utile, invece, vedere la stessa determinazione su temi come il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, l’aumento degli organici e la sicurezza delle nostre comunità. Noi continueremo a lavorare, con serietà, sui contenuti e sui valori, lasciando ad altri le polemiche fine a sé stesse'.