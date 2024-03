Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli Agenti accertavano la presenza di una notevole quantità di rifiuti di varia natura depositati al suolo. Insieme ad Hera, incaricata del recupero dei rifiuti, si sono raccolti alcuni elementi tramite l’osservazione del contenuto degli stessi per giungere alla identificazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti.L’identificazione del responsabile è stata possibile anche in seguito all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza ed al controllo dei varchi elettronici, dislocati su tutto il territorio dell’Unione, che hanno permesso di individuare il veicolo con il quale i rifiuti sono stati trasportati e in seguito abbandonati nel luogo dello sversamento.Il titolare della Ditta che si è resa responsabile dell’abbandono dei rifiuti è stato denunciato. Un ulteriore controllo incrociato della sua posizione TARI presso il Comune di Savignano sul Panaro ha permesso, inoltre, di accertare l’insolvenza della tassa sui rifiuti dall'anno 2019.