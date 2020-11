Senza patente, fugge all'alt e rischia di travolgere passanti: bloccato

Viaggiava senza patente su un auto ora sequestrata dai Carabinieri ma prima di essere fermato ha rischiato di mettere in pericolo la vita di decine di persone che lo hanno visto sfrecciare pericolosamente per le vie di Mirandola e delle aree limitrofe. Si tratta di un diciannovenne, tunisino, residente a Mirandola, che dopo avere ignorato l'alt dei Carabinieri si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per qualche chilometro durante il quale l’uomo ha messo numerose volte in pericolo passanti ed altri utenti della strada. Fermato, i militari hanno verificato che l'uomo aveva guidato il veicolo pur sprovvisto di patente di guida, motivo per cui l’autovettura gli è stata sequestrata. L'uomo, oltre a rispondere della guida senza patente, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.Il tutto nell'ambito dei controlli quotidiani messi in campo dai Carabinieri sul fronte del rispetto delle norme anti-covid, coordinati a livello interforze sul territorio provinciale, dalla Prefettura di Modena.Ieri sera i carabinieri di Carpi hanno sanzionato un cittadino trentenne pakistano, residente in città, commerciante, poiché titolare di un negozio di vendita di generi alimentari in Corso Fanti, per avere omesso di esporre all’ingresso il cartello che riporta il numero massimo di persone ammesse all’interno.Altre tre sanzioni per violazioni alle norme anti-covid sono state elevate in nottata nel corso di un servizio esterno della tendenza di Castelfranco Emilia. Tre cittadini della Romania sono stati fermati, alle 3:40, in via Emilia, in giro con l’autovettura senza giustificato motivo. Nell’occasione gli sono state elevate anche sanzioni amministrative per aver violato il divieto di mobilità da un comune diverso da quello di residenza.Sempre durante la scorsa notte, i carabinieri della stazione di Serramazzoni, hanno fermato due giovani e controllata l’autovettura. A uno dei due ragazzi è stata trovata una dose di hashish che gli è costata la segnalazione alla prefettura mentre per entrambi sono scattate le sanzioni per violazioni delle norme anticontagio, essendo in giro dopo le ore 22:00 senza un giustificato motivo.