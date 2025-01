Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei giorni scorsi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena e il personale ispettivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail hanno eseguito un intervento congiunto scoprendo lavoratori in nero in un’impresa tessile a Soliera.Nello stabilimento sono stati identificati 27 lavoratori di nazionalità cinese, di cui 5 privi di qualsivoglia regolarizzazione del rapporto di lavoro. Tra i 5 lavoratori in nero, 4 erano sprovvisti di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.I lavoratori sono stati subito allontanati dal luogo di lavoro, l'attività imprenditoriale è stata sospesa ed è scattata una multa da 2.500 euro. Nei confronti dei 4 lavoratori irregolarmente presenti nel territorio nazionale è stato adottato un provvedimento di espulsione, mentre il datore di lavoro veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Modena.Nei giorni successivi all’intervento, l’Ispettorato del Lavoro ha constatato la prosecuzione dell’attività lavorativa nonostante il provvedimento di sospensione adottato.All’esito degli ulteriori approfondimenti in corso, seguirà la contestazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale, contributiva e assicurativa per l’impiego di lavoratori “in nero” e per le violazioni in materia di salute e sicurezza, nonché per la prosecuzione dell’attività lavorativa in violazione della sospensione disposta.