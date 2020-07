'Spilamberto, così vicesindaco dice no ad encomio alla polizia locale'

'Ha dell’incredibile quello che è accaduto lunedì 20 luglio in Consiglio Comunale: il vicesindaco Salvatore Francioso, andando contro il suo stesso sindaco, ha votato contro una mozione che chiede al sindaco di valutare, secondo il regolamento delle Civiche benemerenze, di concedere un encomio a tutti i volontari spilambertesi che hanno prestato servizio per la comunità durante il periodo di lockdown e alla polizia municipale, che ha dovuto, al pari dei carabinieri (il cui encomio è stato proposto proprio da Francioso) operare in situazione di forte stress e con cambi significativi nelle proprie mansioni'. Così in una nota Maurizio Forte, Alessandro Pietropaolo, Laura Galloni e Stefania Vaccari del gruppo Prima Spilamberto.'La motivazione portata dal vicesindaco Salvatore Francioso è che il corpo della Polizia Municipale è in capo all’Unione e quindi non è il Consiglio comunale di Spilamberto a doversene occupare; non solo, che servono motivazioni precise per concedere un encomio. Argomentando la sua tesi per bocciare l’encomio lo stesso Francioso ha ricordato poi che i carabinieri non “hanno preso ferie durante il lockdown” e non “hanno avuto orari” e per ultimo “l’encomio è una cosa importante”, a nostro avviso quindi volendo esprimere una sostanziale differenza nel lavoro svolto dall’Arma rispetto a quello svolto dai vigili, concludendo infine che per i volontari si sarebbe astenuto - continuano in una nota i consiglieri di opposizione -. Come gruppo Prima Spilamberto siamo basiti: noi, a differenza del vicesindaco, abbiamo enormemente apprezzato tutto il lavoro svolto dalla Polizia municipale durante il lockdown, sia per i controlli effettuati sia per la vicinanza che hanno mostrato nei confronti dei cittadini che chiedevano aiuto o informazioni. Ma siamo ancora più sbigottiti quando non si vuole premiare l’attività di singoli cittadini che, esponendosi al rischio contagio, spinti dal solo amore per i propri concittadini si sono prodigati in azioni che tutta la cittadinanza ricorderà a lungo: distribuzione di mascherine, spesa per le fasce più deboli della popolazione, specialmente disabili e anziani, e altro'.'E’ surreale - ha commentato il capogruppo Maurizio Forte - la nostra mozione è fortunatamente passata grazie al voto favorevole delle minoranze e di Costantini, voto che dimostra qualche contrasto tra il sindaco e il suo vice. Ora la palla passa proprio al sindaco, da regolamento infatti spetta a lui decidere se concedere a municipale e volontari l’encomio, spero consideri questo voto consiliare. Intanto a nome di tutto il gruppo che rappresento e di tutti i nostri elettori esprimo il nostro più sentito grazie di cuore a tutte le forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, e a tutti quegli uomini e quelle donne spilambertesi che hanno offerto il proprio tempo in azioni di sostegno alla comunità esponendosi al rischio contagio'.