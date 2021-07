Spilamberto, Tomei e Costantini ‘benedicono’ il nuovo centro Amazon

Nella mattinata di oggi Amazon ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo centro di smistamento a Spilamberto, in provincia di Modena. Il nuovo sito sarà operativo a partire dal prossimo autunno e sarà il secondo centro di smistamento di Amazon in Emilia-Romagna.Alla presentazione che ha avuto luogo questa mattina presso il sito sono intervenuti il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e Gian Domenico Tomei, Presidente della Provincia di Modena.“I lavori presso il centro di smistamento di Spilamberto proseguono secondo le tempistiche stimate - ha commentato Oreste Tagliaferri, Responsabile dei Centri di Smistamento Amazon in Italia e Spagna -. In Italia, solo nel 2021, creeremo 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, raggiungendo un totale di 12.500 dipendenti a tempo indeterminato dagli attuali 9.500 e confermandoci uno dei maggiori datori di lavoro del Paese. Fin dal primo giorno, offriamo ai nostri dipendenti un salario competitivo, numerosi benefit e opportunità di carriera in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. La loro salute e sicurezza rappresenta per noi un’assoluta priorità e per tale motivo continuiamo a investire in formazione e nuove tecnologie avanzate pensate per migliorare la loro esperienza di lavoro.”Il sito di Spilamberto sarà il secondo centro di smistamento in Emilia-Romagna e la sesta struttura aperta da Amazon nella regione. L’azienda infatti, ha già aperto un centro di distribuzione e uno di smistamento a Castel San Giovanni e 3 depositi di smistamento situati a Parma, Crespellano e Santarcangelo di Romagna. Attualmente sono quasi 1.900 i dipendenti a tempo indeterminato di Amazon in Emilia- Romagna. Un numero che entro la fine del 2021 raggiungerà gli oltre 2.000 dipendenti sempre a tempo indeterminato.