Tentato omicidio di Finale, arrestato aggressore: ha agito per gelosia

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Carpi hanno fermato per tentato omicidio un 50enne pizzaiolo. Secondo i militari, coordinati dal Pm Giuseppe Amara, sarebbe lui l'aggressore del 54enne di Finale Emilia sfregiato al collo la mattina del 23 maggio al parco Cavour di Finale. La vittima era stata ferita alla gola con un coltello mentre rientrava a casa. L'aggressore aveva agito alle spalle del 54enne ed era fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di dare un nome all’aggressore, che aveva agito per presunti motivi di gelosia.

In aggiornamento