Finale Emilia: Tenta di tagliare la gola ad un uomo poi fugge

Una aggressione brutale, che poteva sfociare in omicidio quella raccontata da un uomo di 54 anni, operaio, che questa matttina mentre camminava nel parco nei pressi di via Cavour a Finale Emilia sarebbe stato avvicinato da un uomo che con una arma da taglio impugnata lo ha ferito al collo per poi fare perdere le proprie tracce. Fortunatamente si è trattato di una ferita superficiale e la vittima dell'aggressione non corre pericolo di vita. I Carabinieri della locale stazione hanno da subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto ed individuare il fuggitivo. Dai primi accertamenti sarebbe escluso il movente legato ad una rapina.