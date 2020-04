Violazioni ordinanza covid, 35 sanzioni in un giorno

Ieri i carabinieri hanno multato 35 persone in provincia di Modena per violazioni all'ordinanza sul coronavirus.Nella bassa modenese nove sono state trovate, senza giustificato motivo, in giro per il proprio Comune di dimora e quattro provenienti da comuni diversi a quello di residenza.A Pavullo e altri comuni montani sono state sanzionate sette persone controllate in giro con le proprie autovetture. Di queste quattro a Pavullo, una a Pievepelago, una a Montese e una a Fanano.A Sassuolo, Formigine, Maranello, Savignano, Prignano e Castelvetro sono state trovate e sanzionate 15 persone risultate irregolari. Di queste e quattro sono state sanzionate a Sassuolo per essere state trovate in giro a piedi, tranquillamente, all’interno del parco delle Querce in via del Tricolore. Le rimanenti persone sono state trovate in giro a bordo delle proprie autovetture oppure a piedi e mentre percorrevano i sentieri nei parchi naturalistici e della zona, tutte in violazione del divieto di mobilità.Nel corso di tali controlli un italiano un trentenne della zona è stato fermato a bordo della propria autovettura alla guida con un tasso alcolemico di 2,94 g/litro. Per lui è scattata anche la guida in stato di ebrezza e il ritiro immediato della patente di guida.