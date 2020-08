Voto Montese, la Lega allontana chi non sostiene il candidato Viani

'La Lega Salvini Premier si riconosce nella lista 'Uniti per Montese', nel candidato sindaco di tutto il centrodestra unito Flavio Viani e nel programma di ascolto della comunità e crescita del territorio che abbiamo condiviso, partendo da esigenze e problematiche individuate e raccolte. Scelte diverse porrebbero chiunque le facesse al di fuori del partito'. A parlare è Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier in vista delle elezioni a Montese.



'È il caso di Franco Lolli Giordano, che si dichiara leghista, ma decide di candidarsi con la lista fintamente civica che appoggia Luciano Mazza, la cui storia politica è spiccatamente di sinistra. La sua è una posizione personale, che lo esclude dalle nostre fila, che richiedono compattezza e coerenza. Lo diffidiamo, anzi, dal dirsi portatore dei valori della Lega Salvini Premier in una lista diversa da quella in cui unicamente il partito trova la garanzia dei valori in cui si riconosce. Se non è così per Franco Lolli Giordano evidentemente non si identifica pienamente nelle nostre convinzioni. Ribadiamo che il nostro candidato a sindaco è Flavio Viani, con il quale potremo attuare il buon governo che Montese merita' - chiude Romani.