Voto Pavullo, Pd candida Pattuzzi: oggi è presidente società Cispadana

Il Pd ha deciso. E' Graziano Pattuzzi il candidato sindaco che i Dem mettono in campo nel tentativo di strappare il Comune di Pavullo al centrodestra di Biolchini. Un nome che ora dovrà passare dal vaglio degli alleati che potranno eventualmente avanzare candidature alternative. Sicuramente non sarà della partita Stefania Cargioli, il cui nome è stato bocciato dal Direttivo Pd proprio a favore di Pattuzzi.Per Pattuzzi è un ritorno a un ruolo attivo nella politica locale dopo essere stato presidente della Provincia di Modena e sindaco di Sassuolo per un mandato, poi sconfitto da Luca Caselli. Dal 2010 Graziano Pattuzzi è presidente della società (Arc) che dovrebbe realizzare la Cispadana. Un incarico che alla luce di questa candidatura potrebbe lasciare senza essere riuscito a vedere l'avvio del più volte promesso cantiere.

